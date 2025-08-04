كفر الشيخ - إسلام عمار:

لم يتوقع "أحمد الأبياوي"، النجار الخمسيني المعروف بهدوئه بين جيرانه، أن تصديه لتحرش لفظي بابنتيه سيكون الشرارة التي تشعل ضده نيران الغدر. فبعد مشادة دفاعًا عن كرامة أسرته، لم تنتهِ القصة بكلمة أو خصام، بل بجريمة دامية أمام منزله.

- طعنة غادرة على عتبة البيت

داخل شارع الجيش في مدينة دسوق، دارت آخر لحظات حياة النجار الخمسيني. تلقى طعنة نافذة في البطن من شاب لم يتجاوز العشرين، أمام أعين الجيران. نُقل إلى مستشفى دسوق العام، لكن النزيف الداخلي أنهى حياته سريعًا رغم محاولات الأطباء لإنقاذه.

- الخلاف القديم الذي اشتعل مجددًا

التحقيقات كشفت أن المجني عليه سبق وأن تدخل في واقعة تعرض أحد المتهمين لابنتيه، ما أدى إلى خلاف حاد بين الطرفين، ومحاولة لعقد جلسة صلح عرفية لم تنجح. وبحسب شهود العيان، قرر المتهمون الثلاثة إنهاء الأمر بطريقتهم، وتوجهوا إلى منزل النجار حيث وقعت الجريمة.

- تفاصيل الجريمة والمتهمون

المتهمون الثلاثة، بينهم شقيقان، يعملون بائعي أسماك، هم: "محمد.ش.ش" (18 سنة)، "رحيم.ش" (17 سنة)، و"إبراهيم.ا.ا" (20 سنة). وبحسب بيان الأمن، طعن أحدهم المجني عليه بسكين داخل منزله، فيما وقف الآخران يراقبان المشهد.

وأكدت أسرة المجني عليه أن الحادث وقع بعد تهديدات سابقة، مطالبين بتوصيف القضية كـ"قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد".

- قرار النيابة وتحقيقات موسعة

أمر وكيل نيابة دسوق، مهاب محمد، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقرر عرض أحدهم على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات. كما أمر بسرعة تحريات المباحث وتفريغ الكاميرات المحيطة بمسرح الجريمة، لكشف ملابسات الحادث.

- جثمان الضحية والتقرير الأولي

جرى نقل جثمان "الأبياوي" إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وبيّن تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتجت عن جرح نافذ بالبطن من الناحية اليسرى، أدى إلى نزيف داخلي حاد.

- رجل دافع عن كرامته.. فكان الثمن حياته

رجل بسيط، أب لأسرة، رفض أن يصمت على أذى لحق بابنتيه، فكان الثمن طعنة أنهت حياته على عتبة منزله.

وبينما تباشر النيابة العامة التحقيق، يبقى الحزن مسيطرًا على أهالي شارع الجيش، في انتظار العدالة.