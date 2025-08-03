دفع حياته لحماية ابنتيه.. قرار من النيابة ضد 3 متهمين بقتل نجار دسوق

كفر الشيخ - إسلام عمار:

بدأت فصول المأساة عندما تصدى النجار أحمد رأفت الأبياوي، لـ 3 شباب تحرشوا بابنتيه في أحد شوارع مدينة دسوق.

لم يكن يعلم هذا الخمسيني أن هذا الموقف الأبوي سيتحول إلى نزاع يودي بحياته بعد أيام قليلة.

الخلاف الذي أشعله دفاع الأب عن شرف ابنتيه، حاول البعض إطفاءه بجلسة صلح عرفية، لكنها، بحسب شهود العيان، باءت بالفشل وتجددت المشادة. تطورت الأحداث سريعًا، حيث توجه المتهمون الثلاثة، وهم الشقيقان "محمد.ش.ش" و"رحيم.ش"، وصديقهما "إبراهيم.ا.ا"، إلى منزل النجار.

هناك، وأمام بيته، انهالوا عليه بالضرب وطعنه أحدهم بسكين طعنة نافذة في البطن، ليسقط الأبياوي غارقًا في دمائه.

وصل جثمان الضحية إلى مستشفى دسوق العام وكان يرتدي بنطال جينز أزرق وتي شيرت أسود، وكشف تقرير مفتش الصحة الأولي عن جرح نافذ في البطن أدى إلى نزيف داخلي حاد.

توجه وكيل نيابة دسوق، مهاب محمد، إلى مشرحة المستشفى لمناظرة الجثمان بنفسه وسط إجراءات أمنية مشددة.

وبناءً على توجيهات من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، تحركت قوة أمنية بقيادة العميد أحمد الصباحي وتمكنت من ضبط المتهمين في وقت قياسي. وبعد تحقيقات استمرت 12 ساعة متواصلة، أمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

في المقابل، بدأت المعركة القانونية، حيث طالب الدكتور كريم الإنة، محامي المجني عليه، بتوصيف الجريمة كـ"قتل مع سبق الإصرار والترصد"، مؤكدًا أن المتهمين أعدوا لجريمتهم كما ورد في نص التحقيقات.

وفيما أمرت النيابة بعرض المتهم "إبراهيم.ا.ا" على الطب الشرعي لكشف ادعائه بتعرضه لإصابة خلال الاعتداء، قررت نقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام لإجراء تشريح شامل وتحديد سبب الوفاة رسميًا.