مجهول يطعن إمام مسجد بسكين في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصيب إمام مسجد، اليوم الأحد، بطعنة سكين على يد مجهول في ظروف غامضة، أثناء تواجده داخل مسجد أبو بكر الصديق بمركز فرشوط شمالي قنا.

كانت مديرية أمن قنا قد تلقت بلاغًا بالواقعة، حيث انتقلت قوة أمنية على الفور إلى موقع الحادث.

وتبين إصابة الشيخ ممدوح محمود حسين، البالغ من العمر 53 عامًا، بجرح قطعي، وتم نقله إلى مستشفى فرشوط المركزي لتلقي العلاج.

وقد تحفظت الشرطة على كاميرات المراقبة المحيطة بالمسجد لتفريغها، بينما باشرت النيابة العامة التحقيق.