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مصرع 4 أشخاص في بئر لتربية الأسماك بالفيوم

10:43 م الأحد 03 أغسطس 2025

أرشيفية

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الفيوم - حسين فتحي:

لقي 4 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، بعد سقوطهم في بئر عميق لتربية الأسماك بمنطقة الملاحات بمركز الفيوم. وتكثف قوات الإنقاذ جهودها لانتشال الجثامين، فيما بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة لكشف غموض الحادث وأسبابه.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي منطقة الملاحات بسقوط أربعة أشخاص في بئر عميقة لتربية الأسماك.

انتقل على إثر البلاغ عدد من القيادات الأمنية، وجرى استدعاء فرق الضفادع البشرية والإنقاذ النهري. وبحسب مصدر أمني، فإن أسباب الغرق لم تُعرف بعد، وقد تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على كافة الملابسات.

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بئر أسماك مصرع أشخاص تربية الأسماك
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