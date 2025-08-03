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طلق ناري غامض يقتل طفلًا ويصيب آخر في قرية بالأقصر

09:39 م الأحد 03 أغسطس 2025

جثة طفل - أرشيفية

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الأقصر - محمد محروس:

لقي طفل يبلغ من العمر عامين مقتله، وأصيب آخر يبلغ 10 سنوات بإصابات خطيرة، اليوم الأحد، في إطلاق نار وقع عن طريق الخطأ بقرية الفارسية جنوبي الأقصر.

فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا حول موقع الحادث، فيما يخضع الطفل المصاب للرعاية المركزة وحالته غير مستقرة.

فور وقوع الحادث، انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة إسنا وفريق من النيابة العامة إلى الموقع.

وبدأت السلطات في معاينة مسرح الجريمة للوقوف على الملابسات الدقيقة للواقعة وتحديد مصدر إطلاق النار، حيث لا تزال التحقيقات جارية لكشف كافة تفاصيل الحادث المأساوي.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.

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