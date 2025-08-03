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40 سنة سجن.. القبض على هارب من 190 حكمًا في كفر الشيخ

08:18 م الأحد 03 أغسطس 2025

القبض على هارب من 190 حكمًا في كفر الشيخ

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مقاول هارب صادر بحقه 190 حكمًا قضائيًا، تصل مدة عقوبتها الإجمالية إلى السجن 40 عامًا، وذلك أثناء عودته إلى البلاد عبر مطار القاهرة. حيث تم ترحيله إلى مديرية أمن كفر الشيخ، وبدأت النيابة العامة في اتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام.

وفقًا لمصادر أمنية تحدثت لمصراوي، فإن المتهم يُدعى "ش.ع"، في العقد الخامس من العمر، تضمنت الأحكام الصادرة ضده قضايا متنوعة تشمل النصب، وإصدار شيكات دون رصيد، والبناء المخالف، وتبوير أراضٍ زراعية.

وبحسب السجلات، فإن مدة تنفيذ العقوبات التي يواجهها من المقرر أن تستمر حتى عام 2064.

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