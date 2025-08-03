شاب ينهي حياته بحبة غلال سامة في المنيا

المنيا - جمال محمد:

أقدم شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، اليوم الأحد، على إنهاء حياته بتناول "حبة حفظ الغلال" السامة في إحدى قرى مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وتم نقل جثمان "أ. ب" إلى مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي. وقد أفادت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية، بأن الدافع وراء الحادث يعود إلى مشاكل أسرية متكررة.

وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم النفسي للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم، وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.