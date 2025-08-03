السيطرة على حريق شقة سكنية بالعبور



القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالحي الأول بالعبور، جرى الدفع سيارتين إطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تمت السيطرة على النيران دون وقوع إصابات تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالحي الأول، بالعبور، جرى الدفع سيارتين إطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تمت السيطرة على النيران دون وقوع إصابات.

وباشرت فرق طوارئ غاز العبور أعمال المتابعة والتأمين، وجرى التأكد من سلامة خطوط الغاز داخل العقار، وجرى إخماد الحريق بشكل تام، وعادت سيارات الإطفاء إلى مواقعها بعد الانتهاء من المهمة.

وتُجري الجهات المعنية حالياً التحريات اللازمة للوقوف على أسباب الحريق.