800 ألف جنيه عمولة.. الأمن يكشف لغز مقتل محامٍ في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

كشفت أجهزة الأمن بالإسكندرية تفاصيل واقعة مقتل محامٍ داخل مكتبه بمنطقة ميامي، التابعة لدائرة قسم شرطة المنتزه أول، حيث تبين أن فتاة وصديقها ارتكبا الجريمة بدافع السرقة، بعد علمهما بحصول المجني عليه على مبلغ 800 ألف جنيه كعمولة نظير بيع عقار.

تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث روائح كريهة من إحدى الشقق السكنية، وبالانتقال والفحص، تبين أن الشقة تُستخدم كمقر سكني ويضم جزءًا مخصصًا كمكتب للمحاماة، وعُثر بداخلها على جثة المحامي محمد.أ.أ، مصابًا بعدة طعنات متفرقة، مع اختفاء شاشة تلفزيون وبعض المقتنيات الشخصية، إلى جانب مبلغ مالي كبير.

تحريات المباحث كشفت أن المتهمة الأولى كانت على معرفة سابقة بالمجني عليه، وعلمت يوم الواقعة بحصوله على مبلغ مالي كبير، فقررت تنفيذ الجريمة بمساعدة صديقها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة توجهت إلى مكتب المحامي ليلاً، وطلبت منه رفع دعوى خلع ضد زوجها المسجون، ثم استغلت دخوله الحمام، وباغتته بالضرب باستخدام آلة حادة فور خروجه، ما أدى إلى سقوطه أرضًا.

عقب ذلك، تدخل صديقها وسدد له عدة طعنات بسلاح أبيض حتى تأكدا من وفاته، ثم استوليا على الأموال وبعض المقتنيات ولاذا بالفرار.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بعد ساعات من اكتشاف الجريمة، عقب تفريغ كاميرات المراقبة وتحليل الاتصالات بين المجني عليه والمتهمة.

وباشرت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، كما قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.