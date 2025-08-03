الإسماعيلية - أميرة يوسف:

في مشهد مؤثر اختلطت فيه الدموع بالدعاء، ودّعت محافظة الإسماعيلية، اليوم، الحارس الشاب محمد أبو النجا، الشهير بـ"بونجا"، حارس مرمى نادي وادي دجلة، الذي وافته المنية بعد صراع قصير مع المرض، وسط حالة من الحزن خيمت على الوسط الرياضي وأبناء المحافظة.

وانطلقت مراسم الجنازة من مسجد المطافئ عقب صلاة الظهر، قبل أن يُوارى جثمانه الثرى في مقابر أسرته بقرية سرابيوم التابعة لمركز فايد، بحضور كثيف من الأهالي وزملائه في الملاعب وقيادات رياضية وشعبية، كما شُيّد سرادق العزاء في الملاعب المفتوحة المقابلة للنادي الإسماعيلي، حيث توافد المئات لتقديم واجب العزاء وتوديع أحد أبناء الإسماعيلية المخلصين.

وكان "بونجا" قد تعرض في الفترة الأخيرة لمشكلات صحية في الجهاز الهضمي والكبد، تسببت في إصابته بمرض الصفراء، وتم نقله إلى أحد مستشفيات في مدينة السادس من أكتوبر بعد انتهاء منافسات دوري المحترفين. وتدهورت حالته سريعًا، ما استدعى دخوله العناية المركزة ووضعه على جهاز تنفس صناعي، انتظارًا للانتهاء من إجراءات عملية زراعة كبد، لكن القدر لم يمهله طويلًا.

رغم رحيله المفاجئ، سيظل اسم محمد أبو النجا محفورًا في ذاكرة الكرة المصرية، حيث لعب دورًا بارزًا في تأهل نادي وادي دجلة إلى الدوري الممتاز بعد غياب دام أربع سنوات، وشارك “بونجا” في 29 مباراة خلال الموسم الماضي، خرج في 21 منها بشباك نظيفة، من بينها 10 مباريات متتالية دون أن تهتز شباكه، بينما استقبل فقط 8 أهداف طوال الموسم.

وسبق له أيضًا أن ساهم في صعود نادي بتروجت إلى الدوري الممتاز في الموسم الماضي من دوري المحترفين، ما جعله يُلقب بـ”حارس الصعود” بفضل مستواه المتميز وأدائه الحاسم في المباريات المصيرية.