محافظ الشرقية يؤكد جاهزية اللجان لاستقبال انتخابات الشيوخ 2025

الشرقية - ياسمين عزت:

تشهد محافظة الشرقية استعدادات مكثفة لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر إجراؤها يومي 4 و5 أغسطس الجاري، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، جاهزية المقار واللجان الانتخابية، مشيرًا إلى استكمال كافة التجهيزات الفنية واللوجستية المطلوبة، لتوفير بيئة مناسبة تُيسر على المواطنين الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وأشار المحافظ إلى أن رؤساء المراكز والمدن والأحياء نفذوا جولات ميدانية متواصلة، للتأكد من نظافة الشوارع والمداخل المؤدية إلى اللجان ورفع الإشغالات والعوائق من محيط اللجان وصيانة أعمدة الإنارة وكشافات الشوارع وتمهيد الطرق المؤدية إلى المقار الانتخابية والتأكد من سلامة المباني والنوافذ داخل اللجان.

كما تم تخصيص أماكن انتظار مجهزة لكبار السن، إلى جانب توفير أماكن مبيت لرؤساء اللجان المشرفين على العملية الانتخابية.

وأكد الأشموني استمرار التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات المعنية، لضمان انطلاق الانتخابات بشكل حضاري يليق بأبناء الشرقية، ويعكس وعيهم الوطني وحرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي.

ووجه المحافظ كلمة للموظفين قائلا: "أدعوكم للمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، لإبراز الصورة الحضارية لمحافظتنا العريقة، وتجسيد وعيكم السياسي، ودعم خطوات بناء الجمهورية الجديدة صوتكم أمانة ومسؤولية، وبه نرسم مستقبلًا أفضل لمصرنا الحبيبة."