السرعة الزائدة أنهت حياته.. مصرع طالب ثانوي في حادث بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

شهدت محافظة الفيوم حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع طالب ثانوي في السابعة عشرة من عمره، بعد اصطدام دراجته البخارية بسيارة أجرة بمنطقة دلة، نتيجة السرعة الزائدة.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد زهران، مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بوفاة الطالب "يوسف أ. م."، 17 عامًا، مقيم بمدينة الفيوم، إثر حادث تصادم.

وبإشراف العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية، قادت تحريات المقدم أحمد السوهاجي، رئيس مباحث القسم، إلى أن الطالب كان يقود دراجة بخارية بسرعة زائدة بمنطقة دلة، ما أدى إلى اصطدامه من الخلف بسيارة أجرة، فسقط على الفور مفارقًا الحياة.

انتقل إلى موقع الحادث اللواء محمود حمدي، مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، حيث تم استدعاء سيارة الإسعاف التي نقلت الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

وأخطرت نيابة بندر الفيوم التي تولت التحقيق في الواقعة، كما جرى تحرير المحضر اللازم بالحادث.