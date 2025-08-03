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بالصور- محافظ البحيرة تتفقد لجان الشيوخ وتؤكد اكتمال الاستعدادات للعملية الانتخابية

01:21 م الأحد 03 أغسطس 2025
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البحيرة - أحمد نصرة:

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة،اليوم الأحد، عددًا من المقار الانتخابية بدمنهور، للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس.

وشملت جولة المحافظ تفقد اللجنة العامة بمجمع دمنهور الثقافي، ومدرسة دمنهور الثانوية العسكرية، ومدرسة معاذ بن جبل الثانوية بنات، ومدرسة السادات الابتدائية، ولجنة مركز إعداد القادة بدوران جلال قريطم.

وأكدت المحافظ الانتهاء من تجهيز 628 مقرًا انتخابيًا على مستوى المحافظة، تضم 633 لجنة فرعية، لاستقبال 4 مليون و351 ألفا و751 ناخبًا وناخبة ممن يحق لهم التصويت، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وشددت عازر على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمديريات والوحدات المحلية، وتكثيف أعمال النظافة والإنارة ورفع كفاءة المرافق داخل وحول المقار، مع توفير سبل الراحة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، وتجهيز أماكن انتظار مناسبة ومظللة.

ووجهت المحافظ بتوفير الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف بالتنسيق مع مديرية الصحة، وضمان جاهزية الأثاث والإنارة والتهوية والمرافق الصحية داخل اللجان.

وأكدت على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أية طوارئ.

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محافظ البحيرة لجان الشيوخ الدكتورة جاكلين عازر انتخابات مجلس الشيوخ 2025
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