بينهم 5 أطفال .. 9 مصابين في تصادم ميكروباص وملاكي على صحراوي البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أُصيب 9 أشخاص، بينهم 5 أطفال من أسرة واحدة، اليوم الأحد، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي عند الكيلو 70 من الطريق الصحراوي، اتجاه الإسكندرية، بدائرة قسم غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: نجلاء محمد سليمان 50 عاما، وفاء شحاتة صالح 60 عاما، نور الهدى ناجي عبد الفتاح 27 عاما، شمس شحتة عبد الراضي 17 عاما، حنين شحتة عبد الراضي 11 عاما، حمادة شحتة عبد الراضي 5 أعوام، لارين عادل سليمان 4 أعوام، تين عادل سليمان عامان، ومحمد فتحي عبد الراضي عام، وجميعهم يقيمون بمحافظة القاهرة.

نُقل المصابون إلى مستشفى النوبارية المركزي لتلقي الرعاية الطبية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.