مليون جنيه.. صرف الدفعة 200 من قروض مشروعات شباب الخريجين بالدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

وافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 200 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر مايو الماضي، وذلك بإجمالي 800 ألف جنيه موزعة على 7 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة.

واستفاد من الدفعة الموافق عليها 15 شابًا وفتاة (11 من الذكور -4 من الإناث) وذلك لإقامة مشروعاتهم، ليصل إجمالي المبالغ المصروفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه 136مليون، 343 ألف جنيه، استفاد منها 13672 شاب وفتاة منهم ( 6490 ذكور - 7182إناث).

جاءت موافقة "مرزوق" بناء على التقرير الذى عرضته وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، وأكد على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات، وضرورة التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين.