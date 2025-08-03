سيخ حديد وغرغرينة.. أب يُعذب طفليه التوأم بالشرقية ويستغلهما في التسول

الشرقية- ياسمين عزت:

أحالت نيابة شمال الزقازيق الكلية بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، أبًا إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة الاتجار في البشر وتعذيب طفليه التوأم، بغرض استغلالهما في أعمال التسول، ما أدى إلى إصابات وأضرار بالغة بأحدهما قد تصل إلى حد البتر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لمركز شرطة الإبراهيمية من ربة منزل، أفادت فيه بقيام نجل شقيقتها، ويدعى "علي ر."، 35 عامًا، عامل، بتعذيب نجليه التوأم "أ" و"أ"، البالغين من العمر 11 عامًا.

وأوضحت مقدمة البلاغ، وهي جدة الطفلين من ناحية الأم، أن الأب المتهم يعيش مع طفليه بعد انفصاله عن والدتهما، وأنه يستخدمهما في أعمال التسول، وقد أقدم على تعذيب الطفلة باستخدام سيخ حديد، مما أدى إلى إصابتها بغرغرينة في الساق اليمنى، تهدد ببترها، بالإضافة إلى إصابات متنوعة لحقت بالطفل الآخر.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث من مباحث مركز شرطة الإبراهيمية، تمكن من ضبط الأب المتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 926 لسنة 2025 جنح مركز الإبراهيمية.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرض الطفلين على الطب الشرعي لبيان ما بهما من إصابات.

وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، لمواجهته بعدة اتهامات، أبرزها الاتجار بالبشر وتعذيب قُصّر بغرض التسول.