مصرع وإصابة 5 في تصادم نقل وميكروباص أعلى الطريق الإقليمي بالشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:

لقى مواطنان مصرعهما وأُصيب ثلاثة آخرين، بينهم حالتان خطيرتان، في حادث تصادم مروع وقع بين سيارة نقل ثقيل وميكروباص أعلى الطريق الإقليمي، في الاتجاه المؤدي إلى بنها، قبل كارتة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وفرق الإسعاف إلى موقع التصادم.

نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، فيما جرى التحفظ على جثماني الضحيتين تحت تصرف النيابة العامة. كما قامت الأجهزة المعنية برفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية التي توقفت جزئيًا بسبب الحادث.

وتباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة وتنهي إجراءات تسليم الجثمان لذويه وإنهاء تصاريح الدفن.