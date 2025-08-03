"تحولوا إلى أشلاء".. مصرع 3 سيدات وطفلة أسفل عجلات القطار بسوهاج- صور



سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت مدينة جرجا جنوبي محافظة سوهاج حادثًا مروعًا، أسفر عن مصرع 3 سيدات وطفلة صغيرة، إثر اصطدام قطار بهن أثناء عبورهن مزلقان السكة الحديد الأوسط رغم إغلاقه.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في سوهاج إخطارا بالحادث، إذ انتقلت قوة من قسم شرطة جرجا إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف التي نقلت الجثث بعد أن حولها القطار لأشلاء لمشرحة مستشفى جرجا العام، ووضعت تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الجثث في بادئ الأمر مجهولة الهوية نظرًا لشدة الإصابات، إلا أنه بعد جهود من الجهات المعنية تم التعرف على الضحايا، وتبين من المعاينة أن الجثث: "نورهان محمد قاسم"، 23 عامًا، "إيمان ناصر جمعة محمد"، 25 عامًا، "أم هاشم فتوح محمد عبد الرحمن"، 53 عامًا، الطفلة "حبيبة فتوح محمد" 7 أعوام.

وتبين من التحريات أن الضحايا كانوا يعبرن المزلقان بشكل مفاجئ، في لحظة مرور القطار، ما أدى إلى دهسهن ووفاتهن في الحال.