بالصور.. رش وتطهير لجان انتخابات مجلس الشيوخ فى جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

شنت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم السبت، حملات لرش وتطهير اللجان الانتخابية الخاصة بالتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بكافة مدن المحافظة.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إنه جرى رش وتطهير محيط اللجان وداخلها، لمكافحة ناقلات الأمراض، والحد من انتقال الأمراض المختلفة، وكذلك مكافحة القوارض والذباب والحشرات الطائرة، وذلك في ضوء رفع درجة الاستعداد القصوى للتأمين الطبي لانتخابات مجلس الشيوخ، تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأكد وكيل في تصريح اليوم، استمرار وأعمال التطهير بكافة اللجان قبل انطلاق الانتخابات، تحت إشراف الدكتور أشرف فوزى، مدير الطب الوقائي، والمهندس محمد هلال، مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، وأعضاء فرق المكافحة بالمديرية، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين خلال فترة الانتخابات.

ومن المقرر أن تجري انتخابات مجلس الشيخ بجنوب سيناء داخل 15 مقرًا انتخابيًا و18 لجنة فرعية، بواقع 5 لجان بمدينة طور سيناء، و3 لجان فرعية بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة أبو رديس، و لجنة بمدينة أبو زنيمة، ولجنتين بمدينة رأس سدر، و لجنة بمدينة سانت كاترين، ولجنتين فرعية بمدينة دهب، ولجنتين فرعية بمدينة نويبع، و لجنة فرعية بمدينة طابا.

كما جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة مدن المحافظة، وتأمين مداخل ومخارج المحافظة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين الانتخابات، وتسهيل دخول المواطنين للتصويت، والتنسيق مع رؤساء المدن، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، والحماية المدنية، والمرور والصحة، وجميع لمتابعة لجان الانتخابات وتذليل المعوقات تعوق الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم، ووضع خيام أمام اللجان لحماية الناخبين من شدة حرارة الشمس، وضع حواجز حديدية أمام اللجان، وعمل ممرات لتسهيل دخول الناخبين إلى داخل اللجان، وتوفير كراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن.

وتجرى الانتخابات لاختيار مرشح واحد على مقعد الفردي، واختيار القائمة الوطنية الموحدة، ويتنافس على الفوز بمقعد الفردي مرشحان فقط، هما: المرشح موسى فراج موسى مرشح حزب مستقبل وطن فردي، رقم 1 رمز الكتاب، والمرشح أحمد الزيات، فردي مستقل رقم 2 رمز الصقر، واختيار القائمة الوطنية الموحدة، التي يمثلها عن جنوب سيناء النائب صلاح ربيع عواد، أمين حزب حماة الوطن بجنوب سيناء.