السويس - حسام الدين أحمد:

أعلنت محافظة السويس عن قطع التيار الكهربائي، عن عدة ضواحي سكنية وأماكن خدمية بحيي فيصل عتاقة نظرا لإجراء أعمال الصيانة.

وأوضحت محافظة السويس في بيان إعلامي أن هندسة كهرباء فيصل ستجري أعمال صيانة مبرمجة صباح غدا الأحد الأحد تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، وذلك على لوحة السلام.

وتابع البيان أن أعمال الصيانة على لوحة السلاك ستؤدي إلى قطع التيار الكهربائي عن بعض الأماكن بنطاق حى فيصل وحي عتاقة.

وأشارت محافظة السويس، إلى أن المناطق التي ستتاثر بحي فيصل هي لوحة السلام 1، ومحطة وقود توتال بطريق المستقبل، محطة وقود التعاون، نادى النوبة ومعسكر قوات الأمن بالسلام 1.

أما في حي عتاقة فيؤثر انقطاع التيار على لوحة السلام 2 وجراج النقل الثقيل ومحطة رافع المياه بالسلام 2، مخازن شركة القناة لمياه الشرب.