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وفاة طفل عمره 10 سنوات غرقًا في ترعة بالإسماعيلية

05:54 م السبت 02 أغسطس 2025

ارشيفية

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الإسماعيلية – أميرة يوسف:

لقي طفل يبلغ من العمر 10 سنوات مصرعه، اليوم السبت، غرقًا في إحدى الترع بمنطقة كوبري المحطة بقرية أبو سلطان التابعة لمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

كان مرفق إسعاف الإسماعيلية قد تلقى بلاغًا يفيد بالعثور على طفل غريق بالمنطقة المشار إليها، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبيّن أن الجثمان لطفل يُدعى عمر حسن عبد الله، يبلغ من العمر 10 سنوات، ويقيم بمنطقة أبو سلطان، وقد تم التأكد من وفاته في موقع الحادث.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى فايد المركزى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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