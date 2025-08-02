إصابة شابين في حادث على طريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي

الإسماعيلية – أميرة يوسف :

أصيب شابان يبلغان من العمر 22 عامًا، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق “مصر – الإسماعيلية” الصحراوي، وذلك بعد كارتة الإسماعيلية في الاتجاه المؤدي إلى المدينة.

وتلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ،

وأسفر الحادث عن إصابة كل من محمد علاء بدر الدين، مقيم بمنطقة نمرة 6 مساكن الهيئة، ويعاني من اشتباه كسر بالعمود الفقري، إلى جانب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم. كما أصيب أحمد محسن عليوه وهبي، مقيم بمنطقة أرض الجمعيات، مصاب باشتباه كسر في الركبة اليسرى وسحجات وكدمات متعددة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة النموذجي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تحديد أسباب الحادث من قبل الجهات المختصة.