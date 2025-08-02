المنيا-جمال محمد:

أصدر الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، قرارات بتمديد تكليف عدد من القيادات الجامعية للقيام بأعمال عمداء كليات، دعماً لاستقرار منظومة العمل، وتحقيقاً لأهداف الجامعة الاستراتيجية، بما يُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي واستقرار العمل الأكاديمي.

شملت قرارات التكليف: الدكتور حسام الدين شوقي عبد الله رسلان، قائماً بأعمال عميد كلية الطب، الدكتور عمرو سليمان محمد سليمان، قائماً بأعمال عميد كلية علوم الرياضة، الدكتور إبراهيم حسن محمد حسن، قائماً بأعمال عميد كلية الآداب، الدكتور حمدي إبراهيم محمود قائماً بأعمال عميد كلية الزراعة، الدكتور عصام حليم حسين عبد الحليم، قائماً بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور معتز أحمد محمد عبد الرحمن، قائماً بأعمال عميد كلية الطب البيطري، والدكتورة مروة محمد وجدي، قائمةً بأعمال عميد كلية الألسن.

وأكد رئيس الجامعة، أن قرارات التجديد تأتي انطلاقًا من نهج الجامعة في تحقيق الاستقرار داخل الكليات، واستكمال مسيرة التطوير الإداري والأكاديمي، وضمان استمرارية تنفيذ الخطط التعليمية والبحثية، بما يُعزز من استقرار البيئة الجامعية، ويرفع من كفاءة الأداء المؤسسي، ويُسهم في تحقيق أهداف الجامعة التنموية، مشيدًا بما قدمته القيادات المجددة لهم الثقة من جهود خلال الفترة السابقة.

وأعرب رئيس الجامعة عن خالص أمنياته للقيادات الجامعية المُجدد لهم التوفيق في أداء مهامهم، داعياً إياهم إلى العمل بروح الفريق، وبذل أقصى جهد لخدمة طلابهم، والمساهمة في دعم الخطط المستقبلية للجامعة، والمضي قدماً نحو تطوير الأداء الأكاديمي والإداري داخل كلياتهم بما يخدم رسالة الجامعة ويعزز من مكانتها.