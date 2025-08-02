"كان بيدافع عن بناته".. تشييع جثمان أب ضحية مشاجرة في كفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شيّع أهالي مدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، جثمان نجار خمسيني لقي مصرعه على يد 3 أشخاص بطعنة سكين، على خلفية خلافات سابقة، وذلك أثناء دفاعه عن ابنتيه.

ووصل جثمان المجني عليه إلى المسجد الكبير بحي الكشلة بمدينة دسوق، قادمًا من مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، عقب الانتهاء من عملية التشريح بناءً على قرار النيابة العامة.

وقال علي بدير، أحد أبناء حي الكشلة، لـ"مصراوي"، إن الحزن خيّم على الأهالي بعد وفاة الضحية، وسط حالة من الذهول جراء الواقعة.

وتلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول بلاغ من مستشفى دسوق العام باستقبال أحمد رأفت إبراهيم الأبياوي، 50 عامًا، نجار، مقيم بشارع الجيش بدائرة قسم بندر دسوق، مصابًا بطعنة نافذة في البطن، وقد تُوفي أثناء محاولة إسعافه.

وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى للوقوف على ملابسات الحادث، وبسؤال أهلية المجني عليه، اتهموا ثلاثة بائعين للأسماك هم: الشقيقان "محمد.ش.ش" (18 عامًا) و"رحيم.ش" (17 عامًا)، و"إبراهيم.ا.ا.م.ا" (20 عامًا)، بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض (سكين) داخل منزله بسبب خلافات سابقة.

وكشف تقرير مفتش الصحة عن أن المجني عليه كان يرتدي بنطال جينز أزرق وتي شيرت أسود، وتبين إصابته بجرح نافذ في البطن من الناحية اليسرى، مع وجود نزيف داخلي يُرجَّح أنه سبب الوفاة.

وتوجّه وكيل نيابة دسوق، مهاب محمد، برفقة سكرتير التحقيق محمد عبدالباسط، إلى مشرحة مستشفى دسوق العام لمناظرة الجثمان وسط إجراءات أمنية مشددة.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، نشبت خلافات بين المجني عليه والمتهمين بعد تصديه للمتهمين الأول والثالث بسبب تعرضهما لابنتيه في أحد شوارع المدينة، حيث دافع عنهما، ما أثار غضب المتهمين.

وأكد شهود عيان أنه جرت محاولة لعقد جلسة عرفية للتصالح بين الطرفين، إلا أن الخلاف تجدد ووقعت مشادة كلامية حادة دفعت المتهمين الثلاثة للتوجه إلى منزل الضحية، حيث طعنه أحدهم بسكين.

وأصدر اللواء محمد فوزي توجيهًا بسرعة ضبط المتهمين، وبعد التحريات التي أجراها رجال المباحث تحت إشراف العميد أحمد الصباحي، تم التأكد من صحة أقوال الشهود وبلاغ الأسرة.

وجرى التحفظ على جثمان المجني عليه بمشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وتحديد أسباب الوفاة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.