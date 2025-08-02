أسوان - إيهاب عمران:

أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن هناك رصدًا دائمًا ومستمرًا لكافة الشكاوى والمطالب والاحتياجات الجماهيرية، والتي تحظى باهتمام بالغ وتقع على رأس أولويات الأجندة التنفيذية للمحافظة.

وأوضح المحافظ أن التعامل مع هذه المطالب يتم بشكل علمي وموضوعي، بعيدًا عن التهويل أو التهوين، بهدف وضع حلول جذرية خاصة للمشكلات العامة التي تمس قطاعًا واسعًا من المواطنين.

وأشار المحافظ إلى تلقي شكوى من أهالي قرى "الخط الغربي" بغرب مركز كوم أمبو، تتعلق بتهالك الطريق الواصل بين "ترعة كاسل" وحتى "سبيل مكي / منيحة"، وعدم تمهيده، إضافة إلى تهالك كشافات الإضاءة.

ووجه المحافظ بسرعة التدخل لإنارة الطريق بقرية فطيرة، مع إصلاح الأعطال وصيانتها فورًا، إلى جانب تنفيذ أعمال تسوية وتمهيد الطريق بالمعدات اللازمة. كما كشف عن اعتماد الهيئة العامة للطرق والكباري – التابعة لوزارة النقل – لرصف الطريق من كوم أمبو إلى فطيرة بطول 25 كم.

وأضاف أنه خلال زيارته الأخيرة لمشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية إقليت، ومحطة رفع الصرف الصحي برغامة البلد، وجّه بسرعة رصف طريق "الخط الغربي" فور الانتهاء من أعمال البنية التحتية الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي، ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في القرى المستهدفة.

وكلّف المحافظ نائبه المهندس عمرو لاشين بالتنسيق مع المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتنفيذ أعمال فنية تهدف لتحسين تدفق المياه بشكل منتظم لأهالي نجع ونس بمركز دراو، والحد من تكرار ضعف المياه.

وأوضح المحافظ أن هناك أعمالًا جارية بمحطة مياه الشرب بمنطقة الشيخ زيد بقرية الرقبة لرفع كفاءتها، بما يخفف من معاناة المواطنين، خاصة خلال فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وفي حي الصداقة الجديدة، تم التنسيق لحل مشكلة ضعف المياه بحوالي 10 عمارات سكنية، حيث جرى تكليف لجنة من شركة مياه الشرب، بالتعاون مع مركز شبكات المرافق ونظم المعلومات الجغرافية، لكشف أسباب المشكلة ومعالجتها لضمان انتظام ضخ المياه للسكان على النحو الأمثل.





