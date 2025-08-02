في جولة ميدانية.. محافظ بورسعيد يطمئن على تجهيزات لجان الشيوخ (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عددًا من المقار الانتخابية في أحياء المحافظة، لمتابعة مدى جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال أيام انتخابات مجلس الشيوخ.

وتابع المحافظ أعمال التجهيز والتأمين، والإجراءات اللوجستية داخل وخارج اللجان، من حيث النظافة العامة، ورفع الإشغالات بمحيط المقار، وجاهزية دورات المياه، والإنارة، وتوافر المرافق الأساسية، مع التأكيد على تهيئة بيئة مناسبة وآمنة للناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية والأمنية والصحية.

وشدد المحافظ على ضرورة توفير مولدات كهرباء في كل لجنة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند تشغيلها، وضمان وجود تهوية جيدة داخل اللجان حفاظًا على سلامة العاملين والناخبين.

ووجه بتوفير عدد من الكراسي المتحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم، بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وأكد اللواء محب حبشي، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها وعلى مدار الساعة، لضمان تنظيم عملية انتخابية منضبطة وآمنة، تليق بمحافظة بورسعيد، وتعكس وعي مواطنيها، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية لتذليل أي عقبات، وتوفير بيئة مناسبة للإدلاء بالأصوات في مناخ من الشفافية والنزاهة.





