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السيطرة على حريق يلتهم زورقًا نيليًا بكورنيش رشيد (فيديو وصور)

02:14 م السبت 02 أغسطس 2025
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    السيطرة على حريق يلتهم زورقًا نيليًا بكورنيش رشيد (3)
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    السيطرة على حريق يلتهم زورقًا نيليًا بكورنيش رشيد (1)
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البحيرة - أحمد نصرة:

اندلع حريق، اليوم السبت، في زورق نيلي متوقف بكورنيش مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، ما أسفر عن اشتعاله بالكامل، دون إصابات.

انتقلت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن البحيرة، إلى موقع الحريق، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي نجحت في السيطرة على ألسنة النيران، ومنعت امتدادها إلى المراكب المجاورة.

تبين من المعاينة الأولية أن الحريق لم يسفر عن إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر والتصفيات على الزورق المندفع به الحريق، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



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السيطرة على حريق كورنيش رشيد مدينة رشيد محافظة البحيرة قوات الحماية المدنية
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