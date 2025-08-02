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تموين الشرقية يضبط لحومًا مجهولة المصدر وصيدلية غير مرخصة

02:06 م السبت 02 أغسطس 2025

صيدلية غير مرخصة

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الشرقية - ياسمين عزت:

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، حملة تموينية موسعة بمركز ومدينة الحسينية، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ المهندس حازم الأشموني، لمتابعة التزام الأنشطة التجارية بالاشتراطات القانونية.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر، أبرزها ضبط محل جزارة يقوم بالذبح خارج السلخانة وبدون ترخيص، حيث تم التحفظ على 20 كجم من اللحوم.

وجرى ضبط ثلاجة لحوم تحتوي على 80 كجم من اللحوم الجاموسي المجمدة بدون فواتير، بالإضافة إلى ضبط محل أعلاف بحوزته 2 طن من الذرة بدون مستندات.

وشملت المخالفات أيضًا ضبط صيدلية غير مرخصة بداخلها كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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