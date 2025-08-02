بتكليف وزاري.. الدكتور طارق علي قائمًا بأعمال رئيس جامعة بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتكليف الدكتور طارق علي محمد حسن، نائب رئيس جامعة بني سويف لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بتسيير أعمال الجامعة، لحين الانتهاء من إجراءات تعيين رئيس جديد، وذلك عقب انتهاء مدة الدكتور منصور حسن، الرئيس السابق للجامعة.

يُذكر أن الدكتور طارق علي تخرج في كلية العلوم – جامعة القاهرة فرع بني سويف عام 1990، بقسم الفيزياء، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ثم حصل على الدكتوراه في فيزياء الليزر من جامعة ستوكهولم بالسويد.



وعمل الدكتور طارق ضمن مجموعة الليزر بجامعة تشونج شينج في تايوان، ثم رئيسًا لمجموعة بحثية بقسم أبحاث الفيزياء الذرية في معهد أبحاث ريكن باليابان، ورئيسًا لمجموعة الليزر عالي الطاقة بجامعة تكساس A&M في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشغل الدكتور طارق علي عدة مناصب أكاديمية، حيث بدأ معيدًا ثم مدرسًا مساعدًا بقسم الفيزياء بجامعة القاهرة فرع بني سويف، ثم أستاذًا مساعدًا في جامعة بني سويف عام 2009، ثم أستاذًا بقسم الفيزياء، ثم عميدًا لمعهد بحوث الليزر بالجامعة، قبل أن يشغل منصب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.