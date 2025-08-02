وزير الشباب والرياضة يفتتح ملعبًا بمركز شباب المعمورة - صور

الإسكندرية - محمد البدري:

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، أعمال الإحلال والتجديد للملعب القانوني بمركز شباب المعمورة، ضمن خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله إلى المركز كل من الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، وشريف حسونة، رئيس مجلس إدارة المركز، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة ومديرية الشباب والرياضة، ونواب من مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء مجلس الإدارة، وجمع من رواد المركز.

واستهل الوزير جولته الميدانية بمحافظة الإسكندرية بتفقد منشآت المركز وصالة الألعاب، مشددًا على أهمية استمرار أعمال الصيانة وتوفير الاحتياجات اللازمة لتفعيل الأنشطة المختلفة. كما أزاح الستار عن لوحة افتتاح الملعب القانوني الجديد، الذي يُعد إضافة نوعية للبنية الرياضية بالمركز، ويخدم قطاعًا واسعًا من النشء والشباب في المنطقة.

وشهدت الزيارة عروضًا متنوعة، منها عرض كاراتيه قدمه عدد من لاعبي المركز وسط تفاعل كبير من الحضور، وعرض كشفي من فرق الكشافة والمرشدات، إلى جانب معرض للفنون التشكيلية والتوجيه المهني، شارك فيه الطلائع والشباب بأعمال فنية تعكس روح الانتماء الوطني.

وخلال الجولة، قُدمت للوزير لوحة فنية تحمل صورته، تكريمًا لدوره في دعم الشباب ومراكزهم. كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع الفرق المشاركة والمشرفين، موجّهًا الشكر للقائمين على المركز لما لمسه من تنظيم متميز وروح إيجابية.

وعبّر الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بمستوى التطوير الذي شهده مركز شباب المعمورة، مؤكدًا أن مراكز الشباب باتت شريكًا أساسيًا في استراتيجية الدولة لبناء الإنسان، وأن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة طموحة لرفع كفاءة المنشآت وتوفير بيئة متكاملة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية.

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن زيارة الوزير تعكس حرص الوزارة على دعم مراكز الشباب وتطويرها لتكون منصات لاكتشاف ورعاية المواهب.

وأضافت وكيل الوزارة أن افتتاح الملعب القانوني يمثل خطوة مهمة ضمن خطة تطوير شاملة تشهدها مراكز الشباب بالإسكندرية، مشيدة بدعم الوزير المتواصل واهتمامه بالمراكز على أرض الواقع.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها وزير الشباب والرياضة في مختلف المحافظات، بهدف متابعة تنفيذ خطط التطوير والوقوف على احتياجات المراكز، بما يعزز دورها في خدمة المجتمع وتنمية قدرات الشباب المصري.