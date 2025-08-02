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شركة الغاز بالمنيا: انقطاع الخدمة عن جميع خطوطنا الأرضية وهذا هو البديل

01:20 م السبت 02 أغسطس 2025

انقطاع التيار الكهربائي

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المنيا - جمال محمد:

أعلنت شركة الغاز الطبيعي بمحافظة المنيا، اليوم السبت، انقطاع الخدمة عن الخطوط الأرضية الخاصة بأرقام طوارئ الشركة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي بقرية دماريس التابعة لمركز المنيا، نتيجة تنفيذ أعمال صيانة كهربائية.

ووفقًا لما جاء في البيان الصادر عن الشركة، والمنشور عبر الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، فإن أرقام الطوارئ المتأثرة بالانقطاع تشمل:
(0862317706 – 0862341576 – 0862341577)، بالإضافة إلى الخط الساخن 129.

وناشدت الشركة المواطنين أنه في حال حدوث أي طارئ، يمكن التواصل عبر الخط البديل 01002155777، مؤكدة أنه سيتم الإعلان فور عودة الخدمة إلى الخطوط الأرضية المعتادة.


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انقطاع التيار الكهربائي المنيا شركة الغاز
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