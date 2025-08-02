"صحة أسيوط" ترفع درجة الاستعداد لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ - صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

عقد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطة المديرية لتأمين العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ، المقرر إجراؤها يومي 4 و5 أغسطس الجاري، وذلك بحضور قيادات المديرية من الشؤون الوقائية والعلاجية والخدمات الطبية والرعاية الأساسية.

وأعلن وكيل الوزارة عن تشكيل غرفة أزمات وطوارئ برئاسته داخل ديوان المديرية تعمل على مدار الساعة طوال فترة الانتخابات، إلى جانب تخصيص مندوب من المديرية ضمن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لضمان التنسيق الكامل بين الجهات المعنية.

وأوضح "زين" أن خطة التأمين الطبي تشمل تطهير اللجان الانتخابية بشكل دوري في جميع المراكز والقرى، ومعاينتها داخليًا وخارجيًا، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات لضمان بيئة صحية آمنة للناخبين.

ووجه برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من جاهزية الأطقم الطبية خلال أيام الانتخابات.

وأكد وكيل الوزارة أهمية التوعية الصحية للمواطنين أثناء المشاركة، خاصة كبار السن، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتباعد وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، مع توفير كافة التسهيلات للعاملين بالقطاع الصحي للإدلاء بأصواتهم.

وأشار الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل المديرية للشؤون الوقائية، إلى استمرار تقديم الخدمات الطبية في محيط وأمام مقار اللجان الانتخابية بجميع المدن والمراكز، ضمن خطة شاملة للتأمين الطبي، بالتنسيق مع وزارة الصحة وديوان عام المحافظة.

وأكد الدكتور محمد جمال أحمد، وكيل المديرية للشؤون العلاجية، استمرار عمل الفرق الطبية المتحركة كنقاط إسعاف أولي أمام اللجان، لمتابعة الحالات الطارئة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مع استمرار المرور الميداني على المنشآت الصحية للتأكد من جاهزيتها وسرعة الاستجابة لأي طارئ.

يُذكر أن محافظة أسيوط تضم لجنة عامة واحدة و371 لجنة فرعية موزعة على مختلف المراكز والمدن والقرى، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 3 ملايين و50 ألفًا و191 مواطنًا، من إجمالي سكان المحافظة البالغ عددهم نحو 5 ملايين و207 آلاف نسمة.