مشاجرة دامية بين عاملَي كافتيريتين في سوهاج والمحافظة تُغلق المحلين

سوهاج - عمار عبدالواحد:

شهدت دائرة قسم شرطة ثان سوهاج، اليوم السبت، مشاجرة عنيفة بين عدد من العاملين بكافتيريا "الخلاط للعصائر" وكافتيريا "زلابيا للحلويات"، بسبب خلاف حول أحد الزبائن، ما أسفر عن إصابة أحد العمال، وتسبب في حالة من الفوضى بالمنطقة، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتسيطر على الموقف.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي بين طرفي المشاجرة، إثر قيام عمال كافتيريا الحلويات بتقديم مأكولات لأحد الزبائن أثناء جلوسه على طاولة تابعة لمحل العصائر، ما اعتبره الطرف الأول تعديًا على حقهم في الخدمة، وأدى إلى تصاعد الخلاف.

وضم الطرف الأول في المشاجرة عمال كافتيريا "الخلاط للعصائر"، وهم كل من: محمد أ 36 عامًا، حمادة م 40 عامًا، حمادة ك 24 عامًا، هشام ح 26 عامًا، أحمد ك 49 عامًا، يوسف أ 20 عامًا، فيما ضم الطرف الثاني عمال كافتيريا "زلابيا للحلويات" وهم كل من محمد م 21 عامًا، يوسف م 22 عامًا، زياد خ 20 عامًا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع المتهمين، حيث تبادل الطرفان الاتهامات أمام الجهات المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وعقب الواقعة، انتقل رئيس قسم الوقاية بإدارة الحماية المدنية إلى موقع الحادث لفحص الكافتيريتين، حيث تبين عدم استيفائها لاشتراطات الوقاية من أخطار الحريق، وعلى الفور تم تحرير محضر بذلك، والتنسيق مع المسؤولين بحي شرق سوهاج لاستصدار قرار إداري بالغلق.

وجرى تشميع المحلين وإغلاقهما كإجراء احترازي، إلى حين توفيق أوضاعهما من حيث اشتراطات الأمن والسلامة.