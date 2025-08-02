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إخماد حريق في شقة أعلى برج سكني بالسويس

12:17 م السبت 02 أغسطس 2025
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    سيارات الحماية المدنية بموقع الحريق
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    تصاعد الادحنة من الشقة أعلى البرج
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    الحماية المدنية بموقع الحريق
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السويس - حسام الدين أحمد:

سيطرت الحماية المدنية على حريق في شقة أعلى برج سكني في السويس، قبل امتداد النيران لباقي الوحدات، ولم يسفر الحادث عن أية إصابات أو ضحايا.

وتلقت غرفة الحماية المدنية، بلاغًا من المواطنين يفيد تصاعد أدخنة كثيفة من نوافذ شقة سكنية أعلى برج سكني بمنطقة الزراير، على الفور وجه مدير الحماية المدنية على رأس 3 سيارات إطفاء لموقع الحريق.

وتبين أن الشقة التي اشتعلت بها النيران في الطابق الـ 11، أعلى برج سكني أمام مدرسة طارق بن زياد، وصعد رجال الحماية المدنية الدرج للشقة وتمكنوا من إخماد الحريق ومحاصرة النيران في أقل مدة زمنية.

وأفادت المعاينة، أن الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائي بإحدى أجهزة المطبخ، وسرعان ما امتدت النيران إلى القطع الخشبية والأجزاء البلاستيكية للأجهزة، وأتت النيران على قطع المطبخ، دون أن تطال شيئا من باقي غرف الشقة.

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