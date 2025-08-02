طعنة غادرة أنهت حياته.. مقتل نجار دفاعًا عن ابنتيه في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقي نجار خمسيني مصرعه، مساء الجمعة، إثر تعدي 3 أشخاص عليه – بينهم شقيقان – داخل منزله بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وذلك على خلفية خلافات سابقة بينهم، بسبب دفاعه عن ابنتيه بعد تعرضهما لمضايقات من المتهمين.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى دسوق العام إلى قسم شرطة بندر دسوق، تفيد بوصول أحمد رأفت إبراهيم الأبياوي، 50 عامًا، نجار، مقيم بشارع الجيش بدائرة القسم، مصابًا بطعنة نافذة في البطن، وقد توفي أثناء محاولة إسعافه.

انتقل رجال الشرطة، بمرافقة ضباط فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، وضباط مباحث قسم ومركز دسوق، إلى المستشفى للوقوف على ملابسات الحادث.

وبسؤال أهلية المجني عليه، اتهموا كلًا من الشقيقين "محمد. ش. ش"، 18 عامًا، و"رحيم. ش. ش"، 17 عامًا، إضافة إلى "إبراهيم. ا. ا. م. ا"، 20 عامًا – وجميعهم يعملون بائعي أسماك – بالتعدي على المجني عليه داخل منزله مستخدمين سلاحًا أبيض، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، انتهت بإقدام أحد المتهمين على طعنه بسكين في بطنه.

وأثبت الكشف الظاهري الذي أجراه مفتش الصحة وجود جرح نافذ بالبطن من الجهة اليسرى ونزيف داخلي حاد، ورجّح التقرير أن سبب الوفاة هو النزيف الداخلي.

وانتقل مهاب محمد، وكيل نيابة دسوق، برفقة محمد عبدالباسط، سكرتير التحقيق، إلى مشرحة مستشفى دسوق العام وسط حراسة أمنية مشددة، لمناظرة الجثمان.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الخلافات تعود إلى واقعة سابقة، حين تصدى المجني عليه للمتهمين الأول والثالث إثر تعرضهما لابنتيه في أحد شوارع مدينة دسوق، ما تسبب في وقوع مشادة كلامية. وعلى الرغم من محاولة بعض الأهالي التدخل لعقد جلسة صلح عرفية بين الطرفين، تجددت الخلافات لاحقًا، ووقعت مشادة جديدة، انتهت باعتداء المتهمين الثلاثة على المجني عليه أمام منزله بمنطقة حي الكِشلة، حيث أقدم المتهم الثالث على توجيه الطعنة القاتلة بسكين.

ووجّه اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، بسرعة ضبط المتهمين، بعد أن أكدت تحريات فرع البحث الجنائي صحة أقوال أسرة المجني عليه، بإشراف العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية.

وجرى التحفظ على جثة المجني عليه بمشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بنقلها إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان السبب الدقيق للوفاة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.