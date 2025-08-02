السيطرة على حريق بمخزن مخلفات بلاستيك في أبو زعبل

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم السبت، في السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن لمخلفات البلاستيك بمنطقة عزبة الأبيض بأبو زعبل، التابعة لدائرة مركز الخانكة، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل مخزن يحتوي على مخلفات بلاستيكية مضغوطة.

وانتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارتي إطفاء من وحدة الخانكة، وسيارة إطفاء تابعة لشركة "أراسمكو"، بالإضافة إلى خزان مياه سعة 15 طنًا من مدينة العبور.

وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل، ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن الحريق نشب داخل عقار مكوّن من طابق أرضي وطابق أول علوي غير مسقوف، بمساحة إجمالية تُقدّر بنحو 500 متر مربع. وأسفر الحريق عن تلفيات على مساحة 100 متر بالطابق الأرضي الذي كان يحتوي على مخلفات بلاستيكية، بينما امتدت النيران إلى 50 مترًا من الطابق العلوي الذي احتوى على مخلفات قطنية.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.