المنيا-جمال محمد:

تكثف الأجهزة الأمنية بالمنيا، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب بها جروح في الرأس ومُلقى في مصرف زراعي بمركز سمالوط.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب في داخل مصرف مائي قرب قرية أبو سيدهم التابعة لمركز سمالوط.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية، وتبين أن الجثة لشاب في العقد الرابع من العمر، يرتدي ملابسه كاملة، وتظهر عليه آثار اعتداء في الرأس.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وملابساتها.