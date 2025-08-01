الشرقية - ياسمين عزت:

اعتمد اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، حركة التنقلات الداخلية الجديدة لضباط المديرية، وذلك في إطار ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية وتعزيز الأداء الأمني في مختلف المراكز والأقسام.

وتضمنت الحركة تجديد الثقة في اللواء وائل مكاوي حكمدار المديرية، وتكليف اللواء محمد عادل مديرًا للمباحث الجنائية، واللواء صادق علي نائبًا لقطاع الشمال والشرق، واللواء أحمد إبراهيم نائبًا لقطاع الجنوب والعاشر، واللواء وليد إبراهيم مساعدًا للمدير للأمن، واللواء الفيصل محمد أحمد للحماية والمرور، إلى جانب عدد من القيادات الميدانية.

وجرى تكليف عددا من الضباط كـ رؤساء المباحث في الأقسام والمراكز الشرطية، إذ تم تكليف المقدم أحمد شويخ لرئاسة مباحث منيا القمح، والرائد محمد أسامة لأبو حماد، والرائد محمود عز لقسم أول الزقازيق، وتكليف الرائد محمد شعبان لمشتول السوق كما تم تكليف الرائد أحمد القاضي للقنايات، والرائد رامز السباعي لمنشأة أبو عمر، والرائد أحمد عراقي لصان الحجر، والرائد هشام عبد الحميد للحسينية.

كما جددت المديرية الثقة في عدد من رؤساء المباحث، من بينهم الرائد حسن أباظة قسم ثان الزقازيق، الرائد محمد صدقي مركز الزقازيق، والرائد رمزي أبو زيد ديرب نجم، والرائد محمد فكري ههيا، والمقدم أحمد سليم أبوكبير، والرائد محمد عقل الإبراهيمية، والرائد أحمد مهيب كفر صقر، والرائد لطفي عاطف أولاد صقر، والرائد محمد حيده مركز فاقوس، والرائد محمد نبيل قسم فاقوس، الرائد محمود مرتاح قسم بلبيس، والرائد إبراهيم عبد الغني مركز بلبيس، والرائد أحمد سرحان القرين.

وشملت الحركة أيضًا تكليف العقيد محمد فاضل مأمورًا لمركز أبوكبير، والعميد شريف العربي مديرًا للحماية المدنية، والعميد محمد فخر مديرًا للمرافق، والعقيد محمد سويلم مديرًا للمسطحات المائية.

كما جرى تكليف الرائد أحمد علاء رئيس قسم تراخيص القيادة بإدارة مرور الشرقية، والرائد محمد طه رئيس قسم الحملة والمضبوطات بإدارة مرور الشرقية، والرائد رضا عصمت رئيس اللجنة الفنية ووحدة المرور الإلكترونية بإدارة مرور الشرقية، والمقدم ياسر رجب رئيس قسم مرور بلبيس، والمقدم رامي الغرباوي رئيس قسم مرور العاشر من رمضان، والرائد خالد كامل رئيس قسم مرور منيا القمح، والمقدم دكتور محمد تركيا رئيس قسم مرور أبوكبير، والرائد ماجد طلبة رئيس قسم مرور ههيا.

وتكليف المقدم إسلام سليم رئيس قسم مرور فاقوس الرائد ممدوح قمحاوي، رئيس قطاع قسم مرور ديرب نجم، وتكليف الرائد محمد ناجي رئيس قسم مرور الحسينية، الرائد عبدالمنعم بنداري رئيس قسم مرور أولاد صقر، وتكليف المقدم محمود غنيم رئيس قسم مرور أبوحماد والمقدم دكتور مها ماهر رئيس قسمي حقوق الإنسان والإعلام والعلاقات بإدارة مرور الشرقية، والمقدم دكتور هبه عنتر رئيس قسم الحاسب الآلي وغرفة العمليات بإدارة مرور الشرقية.

وأكدت مديرية الأمن أن هذه الحركة تهدف إلى تعزيز التواجد الأمني، ورفع كفاءة الأداء، بما يخدم المواطنين ويعزز الاستقرار في محافظة الشرقية.