10 صور.. أسرة الفنان لطفي لبيب تتلقى العزاء في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تلقت أسرة الفنان القدير الراحل لطفي لبيب، مساء الجمعة، واجب العزاء بمقر الكنيسة الإنجيلية بمحافظة الإسكندرية، بحضور عدد من أفراد العائلة والأصدقاء ومحبي الفنان، وذلك في أجواء اتسمت بالحزن والتأثر برحيل أحد أبرز رموز الفن المصري.

وكان الفنان لطفي لبيب قد توفي فجر الأربعاء داخل أحد المستشفيات، إثر أزمة صحية حادة تعرض لها مساء الثلاثاء، حيث تم نقله إلى غرفة العناية المركزة في حالة حرجة بعد إصابته بنزيف في الحنجرة أدى إلى التهاب رئوي حاد، تسبب في فقدانه للوعي وتدهور حالته بشكل سريع، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

جنازة مهيبة

وكان شيّع جثمان الفنان الراحل أمس الخميس من كنيسة مار مرقص بمصر الجديدة، إلى مثواه الأخير بمقابر مدينة العاشر من رمضان، وسط حضور لافت لعدد من نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على وداعه. وأقيم العزاء الأول مساء الخميس في نفس الكنيسة، على أن يُستكمل العزاء مساء السبت من الساعة السادسة وحتى العاشرة مساءً.

معاناة صحية متكررة

وعانى الفنان لطفي لبيب خلال الأسابيع الماضية من أزمات صحية متلاحقة، بدأت في 13 يوليو الماضي حين تم نقله إلى المستشفى ودخل غرفة العناية المركزة، حيث مُنعت الزيارات عنه. وبعد تحسن حالته، غادر المستشفى بعد خمسة أيام وعاد إلى منزله، قبل أن تتدهور حالته مجددًا الثلاثاء الماضي، ما استدعى نقله مرة أخرى إلى المستشفى في حالة حرجة انتهت بوفاته.

مسيرة فنية حافلة

يُذكر أن الفنان لطفي لبيب كان من أبرز نجوم جيله، وترك بصمة فنية مميزة في قلوب الجماهير، من خلال أدواره التي جمعت بين الكوميديا والدراما. امتدت مسيرته الفنية لعقود طويلة، قدّم خلالها أعمالًا خالدة في المسرح والسينما والتلفزيون، جعلته أحد أعمدة الفن المصري المعاصر.