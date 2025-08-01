العثور على جثة تاجر سيارات متحللة داخل منزل تحت الإنشاء بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :



عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة، على جثة تاجر سيارات متحللة داخل منزل تحت الإنشاء بجوار مستشفى نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.



جاءت البداية، عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بالعثور على جثة شاب داخل منزل تحت الإنشاء بالقرب من مستشفى نجع حمادي العام.



وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة على الفور وتبين العثور على جثة شاب يُدعى أيوب، تاجر سيارات، متحللة داخل منزل تحت الإنشاء بالقرب من مستشفى نجع حمادي العام.



جري معاينة الجثة قبل نقلها إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.





