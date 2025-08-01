رجل ينهي حياة زوجته بسبب خلافات على تعاطي المخدرات بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

ألقت أجهزة الأمن بالفيوم، القبض على رجل بتهمة قتل زوجته، بعدما نشب بينهما خلاف بسبب تعاطيه المواد المخدرة، في جريمة هزت إحدى قرى المحافظة.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العقيد مصطفى فهمي، مأمور قسم شرطة سنهور، يفيد بمقتل سيدة تدعى "م. ا. س" (33 عامًا) بقرية السليبن.

بتشكيل فريق بحث جنائي، قاده الرائد هشام حسن، رئيس مباحث القسم، وتحت إشراف العميد حسن عبدالغفار، رئيس المباحث الجنائية، كشفت التحريات أن خلافات متكررة كانت تنشب بين الزوج "ل. م. ا" وزوجته، بسبب إدمانه للمخدرات ورفضها لهذا الأمر.

تجددت الخلافات بين الزوجين، اليوم الجمعة، ما دفع الزوج إلى التعدي عليها بآلة حادة، مما أدى إلى وفاتها على الفور.

وجرى نقل جثة الزوجة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وأُخطرت النيابة العامة بمركز سنورس لمباشرة التحقيقات في الواقعة.