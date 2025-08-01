كفر الشيخ - إسلام عمار:

تحولت ليلة زفاف في كفر الشيخ إلى مأساة حقيقية، بعد أن لقى عروسان مصرعهما في حادث سير مروع قبل ساعات قليلة من موعد حفل الزفاف.

الحادث الذي وقع اليوم الجمعة أودى بحياة 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين، ليتحول الفرح إلى مأتم.

الضحية العروس التي تدعى عبير. ن. ع (25 عامًا)، وتقيم بمحافظة سوهاج كانت في طريقها مع عريسها صابر. م. ع (30 عامًا)، ويقيم بقرية السحايت التابعة لمركز الحامول، وزوجة عمها هناء. ع. ع (38 عامًا) وتقيم هي الأخرى بمحافظة سوهاج ونجلها وابن عم العروس مستقلون مركبة بخارية "توك توك" لإتمام تجهيزات حفل زفافها المقرر بمسقط رأس العريس.

وفي طريقهم إلى مدينة الحامول متوجهين جميعًا إلى كوافير هناك اصطدمت سيارة ملاكي بالمركبة "توك توك" التي كانوا يستقلونها.

وفقًا لسجلات مستشفى الحامول المركزي، وصل إلى المستشفى 4 جثث و2 مصابين، وتوفيت العروس متأثرة بنزيف في المخ، بينما العريس توفي متأثرًا بكسر مضاعف ونزيف في البطن وتلحق بهما زوجة عم العروس نتيجة اشتباه ما بعد الارتجاج، كما توفي قائد المركبة "توك توك" في الحادث يدعى سعد. م. س (23 عامًا).

أما المصابان، فهما عبدالرحمن. ع. ع (20 عامًا) ابن عم العروس ونجل المتوفية الثالثة الذي كان يجلس بجوار قائد المركبة "توك توك" الذي تعرض لكسر مضاعف في الساقين، وتم تحويله إلى مستشفى كفر الشيخ العام لخطورة حالته، والثاني يدعى إبراهيم. غ. إ (20 عامًا) طالب قائد السيارة الملاكي التي اصطدمت بالمركبة البخارية وجرى نقله لمستشفى آخر لاستكمال علاجه فيه.

شهود عيان أكدوا أن العروس وزوجة عمها وابن عمها كانوا قادمين من محافظة سوهاج لإقامة حفل الزفاف، وقال أحد الشهود إن القدر كان أسرع، لتجد العروس وعريسها يرتديان الكفن بدلًا من فستان الزفاف، وبذة الفرح.

جرى إيداع جثث المتوفين الأربعة في مشرحة مستشفى الحامول المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيقات في الواقعة.

خُرر بذلك المحضر رقم 13648 لسنة 2025 جنح مركز شرطة الحامول، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.