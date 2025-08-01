هكذا استعدت محافظة الإسماعيلية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أعلن اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، عن الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر عقدها يومي 4 و5 أغسطس المقبل، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة والقطاعات الخدمية المعنية.

وأوضح المحافظ أن الجهات التنفيذية قامت بتجهيز المقار الانتخابية على أعلى مستوى، من حيث إجراءات التأمين، وتوفير مصادر الإضاءة والتهوية والمياه، إلى جانب تجهيز أماكن انتظار مناسبة لكبار السن وذوي الهمم والسيدات، وتوفير كراسي متحركة بكل لجنة، وفرق طبية للتعامل السريع مع أي حالة طارئة.

كما أشار إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لتلقي الشكاوى أو البلاغات والتعامل الفوري معها، فضلًا عن رفع درجة الاستعداد في المستشفيات ووضع خطة طوارئ متكاملة، وتوزيع سيارات الإسعاف على جميع المقار الانتخابية.

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال اجتماع موسع للجنة العليا للانتخابات بالمحافظة، أن الدولة تقف أمام استحقاق دستوري مهم، يُعد نتاجًا لتطور الحياة السياسية والديمقراطية في مصر منذ عام 2014، مشددًا على أن دور الجهاز التنفيذي يقتصر على تقديم الدعم الكامل للعملية الانتخابية، دون أي تدخل في اختيارات المواطنين أو توجيههم لأي مرشح.



وأضاف أنه تم تجهيز 135 مركزًا انتخابيًا، موزعة على 120 مدرسة، و11 معهدًا أزهريًا، و3 مراكز شباب، بالإضافة إلى مركز ثقافي واحد، لاستقبال 999,248 ناخب وناخبة على مستوى مراكز وأحياء المحافظة.

وفي السياق ذاته، تابع المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، أعمال التجهيزات النهائية بعدد من المراكز الانتخابية بمدينة الإسماعيلية، للوقوف على مدى جاهزيتها، وذلك بالتعاون مع رؤساء الأحياء ومديرية التربية والتعليم، ولجان المتابعة الميدانية.

واختتم المحافظ بتأكيده على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان خروج الانتخابات بصورة مشرفة تليق بمحافظة الإسماعيلية وتاريخ الدولة المصرية، مع الالتزام بإتمام كافة الاستعدادات في الموعد المحدد.





