"العركة اتنصبت بسبب قطعة أرض".. مقتل شاب وإصابة آخر في مشاجرة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

قُتل شاب وأصيب آخر، في مشاجرة بين أبناء عمومة، بقرية كوم بدر التابعة لمركز طهطا محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ عن وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية.

أسفرت الواقعة عن مصرع أبوضيف أ 32 عامًا وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى طهطا العام، وإصابة أشرف ع 18 عامًا.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.