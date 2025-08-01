متحف شرم الشيخ يحتفل بـ"وفاء النيل".. عرض قطعة أثرية نادرة لـ"حابي"

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت إدارة متحف شرم الشيخ، عن وضع قطعة أثرية للمعبود حابي "إله النيل" الذي يعبر عن خيرات النيل، على قائمة العرض المتحفي وقطعة العرض المفضلة خلال شهر أغسطس الجاري، وذلك على هامش الاحتفال بعيد وفاء النيل.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن القطعة الأثرية الخاصة بالمعبود حابي "إله النيل" تصوره في هيئة تجمع بين صفات الرجل والمرأة دليلًا على الخصوبة، ويظهر وهو يقدم خيرات نهر النيل وأمامه كتابات هيروغليفية وخرطوش ملكي للملك نختنبو الأول "خبر كارع"، وترجع هذه القطعة إلى عهد الأسرة الـ 30.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن عيد وفاء النيل هو أحد الأعياد المصرية القديمة، ويرتبط هذا العيد بنهر النيل الذي يمثل مصدر الحياة والخصوبة للمصريين القدماء، لذا فقد كرّس قدماء المصريين له طقوسًا واحتفالات تعبر عن امتنانهم ووفائهم لهذا النهر العظيم، الذي يغذي الأرض ويضمن استمرار الحياة.

وأكد أن نهر النيل كان الدعامة الأساسية للاقتصاد والحياة اليومية في مصر القديمة، ويعتمد الفلاحون على فيضانه السنوي الذي يجلب الطمي الغني بالمعادن إلى الأراضي الزراعية، مما يجعلها خصبة للزراعة، ولهذا السبب كان المصريون يعتقدون أن النيل هو هبة من الآلهة، وكانوا يعبدون إله النيل "حابي"، ويقيمون له الطقوس والاحتفالات.

ولفت إلى أن عيد وفاء النيل كان يعكس العلاقة الوثيقة بين الإنسان والطبيعة في مصر القديمة، كما كان يرسخ فكرة الامتنان والوفاء للمصادر التي تمد الحياة، مشيرًا إلى أن هذا العيد يعد مثالًا على كيفية دمج المصريين القدماء بين الدين والحياة اليومية في طقوس تعبر عن فهمهم العميق لأهمية النيل في حياته.