كفر الشيخ - إسلام عمار:

تحوّلت إجازة أب بمحافظة كفر الشيخ إلى مأساة لا تُصدق، بعدما فقد ابنه البالغ من العمر عامين أثناء إجراء عملية بسيطة لإصلاح "وتر في إصبع يده".

وسيطرة حالة من الحزن الشديد على أسرة الطفل "محمود" بقرية منشأة شبراطو التابعة لمركز قلين، إثر وفاته داخل غرفة عمليات مستشفى خاص بمدينة قلين.

الأب، عوض عطالله الغنامي (45 عامًا)، عامل، روى لموقع "مصراوي" تفاصيل الفاجعة بكلمات مُوجعة، قائلا: "نزلت إجازة عشان أقضيها مع ابني.. فشيعت جنازته. حسبي الله ونعم الوكيل اللي حرموني منه.. محمود طفل بريء كل اللي يشوفه يحبه".

كان الطفل يعاني من جرح في إصبعه، مما أدى إلى قطع في الوتر، وتوجه به الأب إلى طبيب متخصص في العلاج الطبيعي، الذي أكد ضرورة إجراء عملية توصيل الأوتار مقابل 8 آلاف جنيه في مستشفى خاص.

بعد دخول "محمود" غرفة العمليات، لاحظ الأب حالة من الارتباك بين الأطباء وطاقم التمريض، بعدها، صدمته جملة قاسية قيلت له: "البقاء لله ابنك مات"، يضيف الأب المكلوم: "ابني دخل غرفة العمليات وهو في حالة جيدة ليخرج منها جثة هامدة دون معرفة أسباب الوفاة".

من جانبه، أكد المستشار الحسيني الحارتي، محامي أسرة الطفل محمود، أن النيابة العامة تباشر التحقيقات في الواقعة التي وصفها بـ"الغريبة"، مشيرًا إلى أن وفاة طفل أثناء جراحة بسيطة هي حالة "لا يمكن السكوت عنها".

وأطلق المحامي مناشدة عاجلة لوزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، ومحافظ كفر الشيخ اللواء علاء عبدالمعطي، بتشكيل حملات تفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة، خاصة مع تزايد حالات الإهمال الطبي.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العميد أحمد الأشرف، مأمور مركز شرطة قلين، ببلاغ من والد الطفل يتهم فيه الطبيب بالتسبب في وفاة ابنه "محمود"، الذي دخل المستشفى لإجراء عملية بسيطة وخرج جثة هامدة.

جرى تحرير المحضر رقم 8003 لسنة 2025 جنح مركز شرطة قلين، ونُقل جثمان الطفل إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.