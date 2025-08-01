أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت جامعة أسيوط الأهلية عن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025/2026، وذلك عقب اعتمادها من مجلس الأمناء في جلسته الخامسة، وتشمل الطلاب الجدد والمحولين من جامعات أخرى.

وتراوحت المصروفات بين 40 ألفًا و150 ألف جنيه سنويًا، وفقًا للتخصصات الأكاديمية المختلفة.

وأوضحت الجامعة أن هناك رسومًا إضافية تُقدر بـ1500 جنيه تُسدد سنويًا، وتشمل رسوم التقديم، ونسبة 3% مصاريف إدارية، بالإضافة إلى 2000 جنيه للتأمين الطبي.

تفاصيل المصروفات الدراسية حسب الكليات:

- كلية الطب البشري: 150,000 جنيه

- كلية طب الأسنان: 120,000 جنيه

- كلية الصيدلة والبحوث الدوائية: 90,000 جنيه

- كلية الهندسة والعلوم التطبيقية: 60,000 جنيه

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 60,000 جنيه

- كلية العلوم المالية والإدارية: 45,000 جنيه

- كلية الألسن واللغات التطبيقية: 40,000 جنيه

وتسعى جامعة أسيوط الأهلية إلى تقديم نموذج تعليمي متطور يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال توفير برامج أكاديمية متقدمة في مجالات حيوية مثل الطب، الصيدلة، الهندسة، الذكاء الاصطناعي، وإدارة الأعمال.

وتتميز الجامعة ببنية تعليمية حديثة، ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب شراكات أكاديمية مع جامعات دولية مرموقة لدعم برامج التبادل الطلابي والتدريب العملي. ويشرف على العملية التعليمية نخبة من الأساتذة والخبراء لضمان جودة التعليم والارتقاء بمستوى الخريجين.

وتقع الجامعة بالقرب من الحرم الرئيسي لجامعة أسيوط الحكومية، مما يتيح للطلاب الاستفادة من البنية التحتية والخدمات المشتركة، كما توفر الجامعة خدمات متكاملة تشمل السكن الطلابي، الرعاية الطبية، الأنشطة الطلابية، والدعم الأكاديمي والإرشاد المهني.