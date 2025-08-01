رغم الغيوم.. إقبال كثيف على شواطئ بورسعيد في عطلة الجمعة (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من المصطافين، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وسط أجواء غائمة خففت من حرارة الطقس.

وتوافدت الرحلات الداخلية من مختلف محافظات الجمهورية منذ الساعات الأولى من الصباح، حيث توافد المواطنون على شاطئ بورسعيد للاستمتاع بنسيم البحر، والسباحة، وممارسة الألعاب الشاطئية، خاصة أن نحو 95% من الشواطئ هناك مجانية ودون رسوم دخول.

وتنافس مؤجرو الشماسي والكراسي على جذب المصطافين من خلال تقديم عروض وتخفيضات، إذ يبدأ سعر تأجير 4 كراسي و"طرابيزة" من 100 جنيه، ويرتفع تدريجيًا حسب مستوى الخدمات ونظافة الشاطئ.