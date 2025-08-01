إنجازات وتحديات.. اجتماع عاجل لمتابعة مبادرة "100 يوم صحة" بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

عقد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اجتماعًا موسعًا مع فريق عمل مبادرة "100 يوم صحة" بمقر المديرية، لمتابعة وتقييم سير العمل، واستعراض الإنجازات والتحديات، ووضع خطة للتحسين المستمر خلال المرحلة المقبلة.

شارك في الاجتماع كل من الدكتور بهاء أبو شعيشع، وكيل المديرية، والدكتورة آية عبد الهادي، نائب مدير إدارة المبادرات الرئاسية، والدكتور أحمد طلعت، منسق المبادرة بإدارة الطب العلاجي.

وخلال الاجتماع، استعرض وكيل الوزارة تقارير الأداء الميداني للفرق الطبية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بتحقيق المستهدفات الزمنية المحددة، ومواصلة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجودة وكفاءة، مع ضمان وصولها لكافة الفئات المستهدفة.

وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه بعض الفرق الطبية، وسبل تذليلها لضمان استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع. كما تم التشديد على أهمية التدريب المستمر للكوادر، ومتابعة توافر المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لتقديم الخدمة على النحو الأمثل.

وأشاد الدكتور البيلي بالأداء اللافت لفرق المبادرة داخل المحافظة، مؤكدًا أن النتائج الإيجابية المحققة جاءت بفضل الجهد المخلص من جميع العاملين، مشيرًا إلى تقارير رسمية تفيد بتصدّر محافظة الشرقية مؤشرات "100 يوم صحة" على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الاستمرار في تحقيق هذه النتائج مرهون بمتابعة دقيقة، وتحسين جودة الخدمات من الفحص وحتى الإحالة والعلاج، مع الحفاظ على رضا المنتفعين، وتعزيز دور الرائدات الريفيات وفرق التواصل المجتمعي لضمان وصول الخدمة إلى كل بيت.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المتقاطعة مع المبادرة، أبرزها دعم جهود الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وتحقيق التكامل بين مبادرة "صحة المرأة" وخدمات "100 يوم صحة".

وتضمن النقاش أيضًا متابعة مؤشرات الولادات الطبيعية مقابل القيصرية داخل المستشفيات، مع التوصية بالتوسع في الولادات الطبيعية والحد من القيصريات غير الضرورية حفاظًا على صحة الأمهات والأطفال.

وشدد الدكتور بهاء أبو شعيشع على أهمية استمرار تكثيف فرق المبادرة، وتقديم التوعية والتثقيف الصحي، بجانب خدمات الطب الوقائي، ومراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وتنظيم الأسرة، لضمان تحقيق أعلى نسب تغطية، خاصة في المناطق الريفية.

وأكد "أبو شعيشع" ضرورة الاستمرار في تنفيذ المسح الميداني، وتطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات، مع المتابعة الدورية لجودة الخدمة العلاجية بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة.