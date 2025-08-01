جنوب سيناء تحصد أولى ثمار التنمية الزراعية بعباد الشمس الزيتي (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى فريق بحثي من شعبة الدراسات الاقتصادية بمركز بحوث الصحراء، جولة ميدانية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة مشروع زراعة عباد الشمس الزيتي، تحت شعار: "بالأمس زرعنا واليوم نحصد"، في خطوة جديدة نحو التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية بأراضي سيناء.

ترأس الفريق الدكتورة إلهام يونس، الباحثة الرئيسية للبرنامج، وضم كلًا من الدكتور خميس مراد، ممثل مركز الزراعات التعاقدية، والمهندس عابدين علي، مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء، والدكتور محمد وجيه، مدير عام محطات بحوث سيناء.

وقالت الدكتورة إلهام يونس إن المركز نجح في تحقيق تقدم مهم نحو التنمية الزراعية المستدامة في سيناء، من خلال إدخال زراعة عباد الشمس الزيتي بالتعاون مع مركز الزراعات التعاقدية، ما يعزز شراكات التنمية الزراعية ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستغلال الأمثل للأراضي الصحراوية، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة، وتحت إشراف الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية.

وأشارت يونس إلى أنه جرى تنفيذ ثلاث مدارس حقلية في مدينة الطور، كمنصات تعليمية متكاملة لرفع كفاءة المزارعين، وتمكينهم من تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة.

ركزت المدرسة الأولى على تدريب المزارعين على تقنيات حصاد عباد الشمس الزيتي.

وتناولت المدرسة الثانية إعادة تدوير المخلفات الزراعية للاستفادة منها اقتصاديًا وبيئيًا.

أما الثالثة فاستهدفت التوسع في زراعة المحصول خلال الموسم النيلي، وضم مزارعين جدد وتزويدهم بالبذور مجانًا.

وأكدت الباحثة أن الحقول الإرشادية تهدف إلى تغيير سلوك المزارعين وتحفيزهم على تبني أساليب زراعية حديثة، مع توفير مسار تسويقي آمن للمحصول من خلال التعاقد المسبق، معتبرة أن المشروع يمثل خطوة رائدة نحو تقليص الفجوة في إنتاج زيوت الطعام محليًا.